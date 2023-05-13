Имеющееся ПВО не может защитить всю территорию украинского государства, отметил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики применяют особую хитрую тактику для обхода украинской противовоздушной обороны, благодаря чему вражеские дроны смогли долететь вплоть до западных областей Украины.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он подтвердил, что по территории Хмельницкой области попали четыре вражеских дрона, которые не сбили наши защитники.

"Они запускают дроны с любых направлений, мы не исключаем каких-либо вариантов. Раньше даже с территории Беларуси запускались, и по руслу Днепра они заходили и таким образом атаковали Украину", - пояснил он.

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Игнат отметил, что имеющееся ПВО не может защитить всю территорию Украины. Нам нужны системы обнаружения и эффективного поражения вражеских дронов на всей территории.

Отвечая на вопрос, почему вражеские дроны долетели вплоть до западной части страны, в частности, Хмельницкой области, он пояснил, что враг применяет хитрую тактику.

"Они будут выбирать маршруты, они будут делать все для того, чтобы преодолеть систему противовоздушной обороны нашу. Они атакуют и барражирующими боеприпасами, и крылатыми ракетами, которые созданы, чтобы преодолевать наше ПВО", - сообщил Игнат.

"Они летят низко, они используют рельеф русла рек. Враг пытается как можно больше пройти дистанций, как можно скрытнее долететь до объектов, которые они выбрали себе за цели", - добавил он.

Новый вражеский удар по Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня рано утром, 13 мая, во время воздушной тревоги российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области. Было попадание в объект критической инфраструктуры. Известно об 11 пострадавших и сотнях поврежденных домов.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, этой ночью над Украиной сбито 17 вражеских ударных дронов Shahed-136/131 иранского производства. В Командовании Воздушных сил ВСУ добавили, что всего был зафиксирован 21 пуск.

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