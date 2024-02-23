Отмечается, что из поврежденного здания удалось спасти охранницу – она не пострадала.

В Одессе из-за удара российской армии произошло разрушение гражданского объекта, вспыхнул пожар. Уже известно о погибшем.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Shahed-131/136". В то же время с самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, агрессор направил ракеты типа Х-31П и Х-22.

"Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Подразделениями противовоздушной обороны было сбито 9 дронов-камикадзе", – говорится в сообщении.

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В то же время один из пораженных над морем дронов, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушение и пожар. Из поврежденного здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала, но во время ликвидации пожара спасатели нашли тело одного погибшего. По предварительной информации, внутри могли находиться другие люди.

"Продолжается тушение пожара и поисково-спасательная операция", – добавили в Силах обороны.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, здание в прибрежной зоне города подверглось значительным разрушениям. По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м.

На месте работают 34 спасателя, привлечено 8 единиц пожарной техники.

Атака дронов по Одессе

Как сообщал УНИАН, вечером 22 февраля российские оккупационные войска атаковали Одесскую область ударными дронами. В регионе несколько часов продолжалась воздушная тревога.

Впоследствии глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Отмечалось, что есть информация о пострадавших.

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