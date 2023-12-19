Сообщается, что во "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" введен план "Ковер".

Российские власти заявили об атаке беспилотников на Москву во вторник, 19 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что атаку отразили силы ПВО в Одинцовском городском округе.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - заявил он.

По информации Минобороны РФ, дрон самолетного типа атаковал Москву в 12:35 по московскому времени.

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Как сообщил накануне заявления Собянина российский Telegram-канал Baza, в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" введен план "Ковер", там задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет: "Работает система ПВО".

Позже пресс-служба аэропорта "Домодедово" официально сообщила о введении временного ограничения на выпуск воздушных судов.

Кроме этого, с утра 19 декабря российские власти заявляли об атаках украинских дронов в Калужской и Брянской областях.

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