На данный момент операция еще не завершена.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины атаковало беспилотными летательными аппаратами военные объекты в Российской Федерации, в том числе аэропорты в городе Москва. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах.

"Продолжается операция Главного управления разведки Минобороны по военным объектам государства агрессора", - отметил источник.

Среди прочего, беспилотники были направлены в сторону московских аэропортов.

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По состоянию на 13:15 операция еще не завершена.

Атака дронов на Москву - что известно

Как сообщал УНИАН, российские власти заявили об атаке беспилотников на Москву во вторник, 19 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что атаку отбили силы ПВО в Одинцовском городском округе.

Сообщалось, что в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" введен план "Ковер", там задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Также 19 декабря российские власти заявляли об атаках украинских дронов в Калужской и Брянской областях.

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