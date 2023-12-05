Видео сняли на юге страны.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали свежее видео работы по российским беспилотным летательным аппаратам, которые прямо сейчас атакуют страну.

Фрагмент работы украинской противовоздушной обороны обнародовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем официальном Telegram-канале. Он отметил, что это происходит в южных областях.

"Сегодня воздушное командование "Юг" - в ударе! Уничтожают все - и вражеские самолеты, и ударные дроны! Спасибо всем причастным за работу! На видео - уничтожение ударных БпЛА на юге страны! Продолжаем противовоздушный бой по "шахедам". Результаты - утром! Верьте в ПВО, верьте в Вооруженные Силы Украины!" - написал он.

Атака дронов и сбивание российского самолета:

Как известно, вечером российские оккупанты запустили в сторону Украины беспилотные летательные аппараты, часть из них - из Черного моря. В сети сообщали о взрыве в Одессе.

Прямо сейчас тревога звучит в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

До этого сообщалось, что украинские силы сбили в районе острова Змеиный российский бомбардировщик Су-24М.

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