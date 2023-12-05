Воздушные силы сообщают о ситуации.

Вечером во вторник, 5 декабря, Украина снова оказалась под атакой российских ударных дронов. Об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

В 20:36 они предупредили о движении беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении Черноморска и Одессы. Через 10 минут военные зафиксировали такие же БПЛА в Херсонской области, они двигались в направлении Николаевской.

В 21:01 они отметили, что дроны с моря движутся в направлении Южного и Коблево. Тем временем группа российских беспилотников в Николаевской области двигалась в западном направлении.

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Обновлено в 22:10: Военные фиксируют движение дронов типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровской.

Обновлено в 22:00: Угроза применения дронов для Запорожской области.

Обновлено в 21:25: Дроны из Николаевщины летят в направлении Кировоградской области, там объявили воздушную тревогу.

Обновлено в 21:25: Еще одна группа БПЛА из акватории Черного моря летит в направлении Одесской области (Южное) и Коблево. Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Обновлено в 21:09: В Одессе прогремел взрыв, сообщает Общественное.

Ночные атаки дронов: последние новости

Напомним, прошлой ночью по Украине также летали российские дроны. Тогда тревога добралась до западных областей, о БПЛА сообщали во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Впоследствии стало известно, что оккупанты в целом выпустили из Курской области и Приморска-Ахтарска 17 беспилотных летательных аппаратов, украинская противовоздушная оборона сбила 10 из них.

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