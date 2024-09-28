Их привезли из Беларуси по железной дороге.

Перед самим уничтожением, россияне завезли на 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области большое количество боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

По данным позиционного белорусского информационного проекта "Сообщество железнодорожников Беларуси", который сослался на данные о железнодорожных перевозках, на арсенал боеприпасы прибыли из 1562-й отдельной зенитной ремонтно-технической базы, которая находится возле города Осиповичи в Беларуси, по железной дороге.

Общий объем груза составил 94 полувагона с ракетным вооружением для ЗРК в упаковочных контейнерах, а также 5 вагонов с охраной.

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Проект указал, что примерное время отправки групп вагонов - конец июля или начало августа. По своему классу груз определялся как взрывчатые материалы - опасные грузы класса 1. Загрузка одного полувагона составляла от 20 до 30 тонн.

В проекте отметили, что это была самая большая партия боеприпасов из Беларуси, которую отвезли в этом году на 23-й арсенал ГРАУ. Для сравнения в проекте указали, что предыдущие партии не превышали 12 полувагонов.

Напомним, Беларусь с самого начала полномасштабного вторжения россиян в Украину дает им вооружение и боеприпасы. По данным аналитиков группы "Беларускі Гаюн", только с марта по сентябрь 2022 года по железной дороге из Беларуси в РФ отправили 65 тыс. тонн боеприпасов.

23 арсенал ГРАУ

21 сентября 23-й арсенал ГРАУ атаковали дроны, вследствие чего он был уничтожен. Кроме самих складов была также разбита железнодорожная инфраструктура на территории объекта. Этот арсенал расположен в 460 км от Украины и имеет площадь 2,6 кв км.

Позже аналитики отмечали, что 23-й арсенал россияне могли использовать для хранения боеприпасов, поступающих из Северной Кореи.

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