Возможно, украинцы получат существенное уменьшение интенсивности обстрелов, и наша инфраструктура будет более сохранена.

В результате атаки на Тверскую область РФ Украина могла получить фору в несколько месяцев перед отопительным сезоном.

Об этом в эфире Radio NV сказал Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины. "Российская сторона говорит о сотне... беспилотников, которые залетают. Мы... проговариваем, что не все они являются боевыми, что часть из них являются приманками, обманками, они пустые... для того, чтобы забить российское ПВО, а остальные - уже боевые", - сказал он.

Так, отметил военный эксперт, взрывы в результате атаки были бешеные и россияне потеряли значительное количество боеприпасов.

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"Украина получила определенную фору перед отопительным сезоном в виде нескольких месяцев. Я не говорю, что без воздушных тревог, без ракетных обстрелов. Но, возможно, с существенным уменьшением интенсивности таких обстрелов. И инфраструктура будет более сохранена, дольше проработает", - отметил Ступак.

Удар по складу в Тверской области

18 сентября в городе Торопец Тверской области украинские беспилотники уничтожили склад Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ.

В городе были мощные взрывы, власти объявили эвакуацию населения. Средства массовой информации узнали о 17 пострадавших. По информации журналистов, на складе могли находиться северокорейские баллистические ракеты KN-23.

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