Снимки показывают, что в северной части арсенала полностью выгорели более половины мест хранения боеприпасов.

Опубликованы сделанные утром 22 сентября спутниковые снимки высокого разрешения 23-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьский Тверской области.

Фото обнародовало Радио Свободы. По ним можно оценить последствия атаки украинских дронов ночью 21 сентября.

"В северной части арсенала полностью выгорели более половины мест хранения боеприпасов, южная осталась практически не затронута атакой", - говорится в подписи к снимкам.

Издание напоминает, что ранее, 18 сентября, неподалеку от этого места был атакован 107-й арсенал ГРАУ в Торопце.

Атака на 23-й арсенал ГРАУ возле Торопца – что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, по даннм Генштаба, ночью 21 сентября Силы обороны Украины ударили по 23-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области, недалеко от населенного пункта Октябрьский.

Источники УНИАН в СБУ сообщили, что на этом складе хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

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