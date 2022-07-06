Удары ВСУ по складам боеприпасов оккупантов наносят им существенный вред.

У России серьезные проблемы, связанные с дефицитом военных ресурсов. В ближайшее время российские оккупационные подразделения в Украине ждет "настоящий коллапс" как системы управления, так и системы обеспечения.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 канала.

По его мнению, последние удары, которые нанесли ВСУ по военным складам оккупантов, оказывают существенное влияние на их возможности осуществлять эффективные и успешные наступательные действия. Коваленко уверен, что наступление россиян на Донбассе уже замедлилось, а на некоторых участках фронта ВСУ идут в контрнаступление.

"Это только начало. Я уверен, что уже в конце июля и начале августа мы увидим самый настоящий коллапс как системы управления, так и системы обеспечения российских оккупационных подразделений", – отметил Коваленко.

Он добавил, что оккупанты годами свозили боеприпасы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а сейчас эти склады уничтожены. Эксперт убежден, что удары по ним наносят существенный вред врагу.

Напомним, ранее сообщалось, как артиллеристы ВСУ мощно подорвали вражеский склад боеприпасов и горючего в Донецке.

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