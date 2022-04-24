В итоге, Украина стала глобальным символом свободы и стойкости, а Россия - теперь претендует на звание главного мирового изгоя.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил "достижения" оккупационной армии Российской Федерации за 60 дней войны против Украины.

Об этом он сообщил в Telegram.

Подоляк назвал 13 "достижений" русских в войне против Украины.

Так, во-первых, "за 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тысячи своих солдат (убитыми)".

Во-вторых, "за 60 дней потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девятерых) генералов".

В третьих, "русские военные корабли" ("Москва" в том числе) научились следовать по правильному адресу.

Кроме того, "доказали миру (с фото- и видеофиксацией), что русские – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан".

Также "доказали миру, что РФ настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи".

"Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов "освободителями", а террор в другой стране – "освобождением", - сообщил Подоляк.

Вместе с тем, "доказали миру, что "вторая по силе армии" воюет только с мирными гражданами и жилыми кварталами".

Подоляк отметил, что оккупационные войска "выпустили по украинским городам 1 700 крылатых ракет, в прямом эфире разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов".

Также "объединили Европу в презрении к русским и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов". В этой связи НАТО быстро расширяется за счёт финнов и шведов.

Кроме того, "добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт".

"Собрали самые жирные санкции (и потому теперь просто официально воруют чужое) и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя", - добавил Подоляк.

Он отметил, что действия РФ в Украине "стремительно обнуляют русскую культуру". В этой связи "мир презрительно отказывается от спектаклей/книг".

И, в итоге, "сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости".

Напомним, ранее советник главы ОП Алексей Арестович назвал слабые места армии РФ и превосходство ВСУ.

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