Во время встречи стороны планируют обсудить поставки оружия и гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Украину.

По его словам, во время встречи планируют обсудить поставки оружия и гарантии безопасности для Украины.

"Почему важно, чтобы к нам приезжали иностранные лидеры? Нельзя сейчас к нам приезжать с пустыми руками, а мы ожидаем не просто презентов или каких-то тортиков, мы ждем конкретные вещи и конкретное оружие. Поэтому я считаю, что мы сможем получить от Соединенных Штатов договоренности или часть того пакета вооружения Украины, о котором мы договаривались раньше", – сказал он во время пресс-конференции мировым и украинским СМИ в киевском метро.

"Мы обращаемся ко всем лидерам – мы не страна для трагических селфи, у нас реальная война... но приезжайте, пожалуйста, но с той помощью, о которой мы говорили", – добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что 26 апреля в Германии должна состояться встреча по долгосрочной военной помощи Украине. По меньшей мере 20 стран уже подтвердили свое участие в ней.

Сегодня стало известно, что Национальная гвардия Западной Вирджинии направит Украине бронетранспортеры. Об этом заявил губернатор штата Джим Джастис. Бронетранспортеры M-113 будут отправлены по запросу Минобороны Украины. Их количество "не разглашается".