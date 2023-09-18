Также удалось обезвредить и десятки российских танков и бронированных машин.

На прошлой неделе украинская армия дронов поразила рекордное количество российских пушек, которыми враг пытается остановить контрнаступление Сил обороны Украины.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в течение недели украинские воины уделили отдельное внимание пушкам оккупантов. Следовательно, удалось ударить по 56 единицам этого вооружения россиян.

"Россияне активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны. Но операторы армии дронов нарушают планы оккупантов", - подчеркнул Федоров.

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По его словам, также среди пораженной техники 41 танк и 34 бронированные машины. По мнению министра, это невероятные показатели.

Проект "Армия дронов" - подробности

Проект "армия дронов" начали в июле 2022 года. Он организован платформой United24 совместно с Генштабом ВСУ и Минцифры. Проект предусматривает постоянную закупку беспилотников, их ремонт, а также обучение и тренировки для десятков тысяч пилотов.

В этом году "армия дронов" получила 40 млрд грн из госбюджета, а в следующем году на этот проект предусмотрено 48 млрд грн.

По данным украинских чиновников, за первые шесть месяцев текущего года было подготовлено 10 тысяч пилотов дронов. Однако, уже сейчас проект вышел на новый темп – каждые 10 тысяч пилотов дронов будут готовить за три месяца.

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