За сутки уничтожено четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 27 БПЛА оперативно-тактического уровня, семь крылатых ракет противника.

Украинские защитники продолжают работу по освобождению территории нашей страны от российских захватчиков. За сутки силы обороны Украины уничтожили еще 620 оккупантов.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 18 сентября, ориентировочно составили около 272 940 человек.

Кроме того, было уничтожено немало вражеской техники, в частности:

Видео дня

танков - 4 623 (+3) единиц;

боевых бронированных машин - 8 834 (+6);

артиллерийских систем - 6 27 (+24);

РСЗО - 776;

средства ПВО - 525 (+2);

самолетов / вертолетов - 315 / 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 769 (+27);

крылатые ракеты - 1 462 (+7);

корабли /катера - 20;

подводные лодки - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 8 571 (+34);

специальная техника - 901 (+5).

Ситуация на фронте по состоянию на 18 августа - главные новости

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Враг нанес 15 ракетных и более 70 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вас также могут заинтересовать новости: