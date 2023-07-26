Кабмин упростил условия работы для украинских производителей БПЛА.

Кабинет министров Украины в этом году инвестирует 40 миллиардов гривен в украинских производителей беспилотников, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов".

"Со стороны правительства мы сняли все барьеры с точки зрения украинского производства – полностью убраны таможенные препятствия в части завоза запчастей, комплектации и целых дронов. Это не мешает конкуренции украинского производителя. Главное сейчас – насытить Вооруженные силы всеми необходимыми видами беспилотников, их сейчас семь видов", – сказал он.

Также он добавил, что Кабмин поднял долю прибыли производителей БПЛА до 25% и принял решение, что будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов.

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"Идет экзистенциальная война, мы боремся за наше выживание, за существование нашего государства. И очень важно сохранять жизнь каждого воина, поэтому мы понимаем, что беспилотник дает возможность это сделать. Для нас это ключевая задача и ключевая задача. Military-tech является определяющим фактором для будущей нашей победы. Мы должны быть постоянно на шаг впереди", – добавил премьер.

Также он напомнил, что год назад благодаря инициативе президента Владимира Зеленского UNITED24 было собрано более 4 млрд грн, которые инвестировали в отечественных производителей беспилотников. Тогда их было меньше десятка, а сегодня это более 40 компаний, у которых есть контракты с государством, а производство БпЛА выросло в десятки раз.

Производство беспилотников в Украине-последние новости

В конце мая Верховная Рада приняла в общей сложности два законопроекта, которые существенно облегчают работу для производителей беспилотников.

Эти законы освобождают производителей на время военного положения от уплаты НДС и пошлины при ввозе составляющих (материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие) БПЛА. Это касается как собственно самого производства, а также ремонта дронов.

Компания, которая ввезла такие составляющие, должна отчитываться об использовании этих товаров. В случае нецелевого использования таких ввозимых товаров надо будет доплатить таможенные платежи, от которых были освобождены на основании закона, а также уплатить пеню.

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