Президент заявил, что уже создается необходимая база для восстановления Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина уже доказывает, что создаст больше возможностей для развития, чем Россия на оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в вечернем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

"Уже сейчас, когда война еще продолжается, мы создаем необходимую базу для восстановления Украины. Это международные договоренности разного уровня, это создание специальных фондов для восстановления нашего государства", - заявил Зеленский.

"Уже сейчас, когда Россия еще пытается захватить нашу территорию, мы демонстрируем, что дадим свободной Украине больше возможностей для развития, чем Россия может дать не только оккупированной части нашей территории, но и своей собственной территории, в своем собственном государстве", - подчеркнул президент.

Напомним, у Зеленского указали на важный симптом тяжелой болезни России.

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