Противник понес новые потери в нашей стране, отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

На Донецком и Таврическом направлениях украинские военные отразили наступление врага в районах населенных пунктов Коровий Яр, Рубежное и в направлении Запорожья.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18: 00.

В частности, на Слобожанщине продолжается частичное блокирование Харькова, разрушение его инфраструктуры, поражение позиций защитников Харьковской области с применением авиации и артиллерии.

В районе города Изюм враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка - Заводы и Дибровное - Курулька. Проводит мероприятия логистического обеспечения группировки оккупантов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья, однако в этом успеха не имел и понес потери.

В то же время, оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь, блокируя местных жителей и часть украинских защитников в районе завода "Азовсталь".

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар, сотрудниками ФСБ РФ продолжается проведение фильтрационных мероприятий.

Отмечается, что на временно захваченных территориях Харьковской и Луганской областей оккупанты занимаются мародерством, кражами и грабежом местного населения - особое внимание уделяют "изъятию" алкогольных напитков и продуктов питания.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Херсоне, Виннице, Львове, Одессе и Мариуполе. Враг взял под контроль часть Киевщины, но потом территории были освобождены.

Позже противник пошел в наступление на востоке Украины.

Украинские воины давали врагу достойный отпор. В Генштабе ВСУ поделились, что в нашей стране уже уничтожено около 21,9 тыс. оккупантов.

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