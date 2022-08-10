Речь идет не о Херсоне, подчеркнул он.

Российские оккупанты не знают, где начнется контрнаступление ВСУ на юге, поэтому будут очень сильно удивлены.

Такое предположение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

Он также рассказал, что россияне задумали на юге стратегическую оборонную операцию, поскольку эта часть фронта для них наиболее уязвима.

"Взятие Мелитополя - рухнет все. Оборона Херсона, оборона Крыма и оборона Мелитополя. И все, это катастрофа, полная и безоговорочная. Это не взятие Херсона, которое стало бы катастрофой. Это катастрофа всего, что только есть, всей этой войны и всего путинского режима. Они боятся этого как огня и становятся там в оборону", - заявил Арестович.

Также он намекнул, что у вражеской армии могут возникнуть проблемы с обороной после успешных ударов ВСУ по складам с боеприпасами и системам ПВО.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский также предположил, что ВСУ одним из первых могут освободить не Херсон, как прогнозируют многие аналитики, а Мелитополь.