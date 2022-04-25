По некоторым данным, захватчики могут ускорить процесс подготовки.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты могут провести так называемый "референдум" в Херсоне между 1 и 10 мая.

Об этом он рассказал в эфире Фейгин Live.

"Есть данные, что они пытаются ускорить (так называемый "референдум" - ред.) и первая подготовка уже 27 апреля начнется. Другие говорят, что в промежутке между 1 и 10 мая", - отметил Арестович.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Херсоне хотят провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендум в Херсоне.