По его словам, России это необходимо, чтобы просто набраться сил.

Советник ОПУ Алексей Арестович прокомментировал постоянные попытки РФ "выйти" на переговоры с Украиной.

По его словам, России это необходимо, чтобы просто набраться сил перед следующей попыткой наступления, так как нынешняя уже провалилась.

"Они работают на деэскалацию, она им нужна, работают на "нет - войне". Дайте остановиться, давайте прекращение огня и дайте сформировать этот 137-тысячный корпус (речь об указе Путина об увеличении численности ВС РФ - УНИАН). Это смешно, когда страна, начавшая агрессию с криком "мы вас сейчас победим за три дня", спустя полгода выпрашивает перемирие путём ядерного шантажа. Повоевали пацаны", - отметил Арестович.

"Грандиозная битва за Украину свелась к битве за сарай в Херсонской области и коровник в Песках", - добавил советник ОПУ.

Напомним, ранее Арестович призвал забыть об уничтожении Крымского моста. По его словам, у Украины нет оружия, чтобы его серьезно повредить.

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