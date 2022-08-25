Алексей Арестович принял участие в концерте ко Дню Независимости Украины.

Вчера, 24 августа, состоялся большой концерт, приуроченый Дню Независимости Украины. Среди многих артистов была и Верка Сердючка, которая вышла на сцену со своей "мамой", роль которой исполняет Инна Белоконь.

Об этом сообщает ТСН.

Но Андрей Данилко решил порадовать украинцев в такой важный день и пригласил советника ОПУ Алексея Арестовича принять участие в его выступлении. Так, любимчик миллионов вышел на сцену и пошутил, что уже был трижды счастливо женат, но сейчас его привлекла "мама" Сердючки.

"Украинский язык это единственный, в котором слово "людина" единственная в мире женского рода. То есть, женщина — это все для нас. Я три раза женат, все три раза счастливо. Вижу, что наметился...", - заинтриговал Арестович.

Затем он посмотрел на "маму" Сердючки и добавил: "Это судьба. Сердце кроется, но..." После этих слов он обнял Инну Белоконь.

Напомним, "мама" Верки Сердючки показала редкое фото мужа и дочери.

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