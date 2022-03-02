Также вчера в Харькове во время контратаки была разгромлена одна из бригад РФ.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщает, что, по некоторым данным, вчера, 1 марта, над Харьковом сбили несколько самолетов Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арестович сказал во время онлайн-брифинга, который транслировался в социальной сети Facebook.

"Харьков. Противник работает по городу. При чем, неизбирательно тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией, потому что, как я понимаю, поставлена задача, психологически сломать Харьков, и совершить терроры, но Вооруженные силы Украины, территориальная оборона и другие защитники города очень ловко атакуют противника, и отражают его", - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что Харьков - это "сегодня Сталинград 21-го века, как и вся Украина".

"И противник несет там просто неслыханные, страшные потери. По некоторым данным, над Харьковом вчера сбили несколько самолетов противника. Данные уточняются", - подчеркнул Арестович.

Также он сказал, что украинские подразделения в Харькове сходили в контратаку. "Во встречных боях разгромили 200-ю бригаду противника, одного из лучших элитных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул Арестович.

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