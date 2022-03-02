Там расположено здание городского совета, а также Дворец Труда.

Днем в среду, 2 марта, российские военные совершили обстрел в сторону городского совета Харькова.

Как свидетельствуют фото и видео очевидцев, российские военные попали в площадь Конституции. Там расположено здание городского совета, а также Дворец Труда.

Спикер ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко сообщил с места:

"Только что ракеты поразили центральную часть города. Здание горсовета, здание Дворца Труда, жилые многоэтажки. Центральная часть - есть разрушения. Спасатели на месте, работаем".

Пресс-служба мэрии Харькова информирует, что бомба в здание городского совета не попала.

"Взрывное устройство не попало в здание Харьковского городского совета. Из-за силы удара в горсовете повылетали окна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали офисные дома напротив. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Также появились фото последствий обстрела.

Как сообщал УНИАН, центр Харькова сегодня снова оказался под обстрелами. Взрыв прогремел в 1,5 километрах от площади Свободы, обстрелянной днем ранее. Погибли по меньшей мере 4 человека, 9 - ранены.

В результате обстрела загорелся корпус университета им. Каразина на улице Мироносицкой, что расположен рядом со зданием СБУ. Также горела часть соседнего здания, где расположено Главное управление Нацполиции.

Обстрелы Харькова российскими войсками: что известно

Утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был осуществлен ракетный обстрел. По предварительной информации, ранены около 20 человек. Почти уничтожено здание ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что атака произошла из Белгорода - русского города, расположенного в 40 км от российско-украинской границы и в 70 км от Харькова.

Глава государства подчеркнул, что это не только военное преступление, но и террористический акт.

"Этот удар по Харькову является военным преступлением, государственным терроризмом Российской Федерации. После такого Россия - это государство-террорист. Очевидно, должно быть официально", - сказал Зеленский.

Он призвал международное сообщество немедленно и действенно отреагировать на действия РФ и признать ее действия государственным терроризмом.

Также в ночь с 1 на 2 марта Россия нанесла воздушный удар по казармам летного училища.

Кроме этого, не первые сутки продолжаются обстрелы жилых районов Харькова.

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