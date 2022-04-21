По его словам, ВСУ уничтожили танковую роту оккупантов и батальонный комплект техники.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил потери оккупантов за последние сутки, а также дал очередной прогноз, на сколько затянется активное наступление врага на Донбассе.

Он сообщил, что на территории Донецкой и Луганской области отбили десять атак российских оккупантов.

"12 танков уничтожено, 28 едини бронированной техники, одну артиллерийскую систему. И в целом по Украине уничтожено 9 воздушных целей: один самолет, один вертолет, 6 БПЛА и крылатая ракета", - сказал Арестович.

Также он рассказал, что ВСУ уничтожили танковую роту оккупантов и батальонный комплект техники.

"В единицах личного состава уничтожили 600 человек, а по технике уже известны цифры", - утонил Арестович.

"Они там собрали где-то 30 БТГ, но мы в сутки выводим по половинке или по даже по батальону. Хватит где-то на две недельки этой всей истории или даже поменьше", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил новый прогноз по срокам боевых действий в Украине.

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