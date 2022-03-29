Советник главы ОП отметил, что в Кремле не готовы, чтобы Россия сгорела в пламени ядерной войны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские власти не поставят страну на грань угрозы ядерной войны.

Об этом Арестович рассказал в интервью BBC.

"То есть люди, которые побоялись объявить всеобщую мобилизацию, будут ставить Россию на грань угрозы ядерной войны?" - Арестович ответил на вопрос о вероятности применения ядерного оружия.

В то же время интервьюер напомнил фразу Путина о том, что крыса, которую загнали в угол, бросается втрое яростнее, Арестович ответил: "Но он не является такой крысой".

"Это человек, который делает красивый маникюр, который сидит в 20 метрах от собеседника и всего боится, который строит дворцы и яхты, и заводит любовниц не для того, чтобы погибнуть в пламени ядерной войны. Люди, которые побоялись объявить общую мобилизацию, потому что в России могла бы непредсказуемо измениться общественная обстановка, никогда не поставят народ, которому они побоялись автоматы даты, под угрозу ядерной войны", - отметил он.

"Его в таком случае пристрелит собственная охрана – очень высокая вероятность", – подчеркнул Арестович.

Кроме того, советник главы ОП назвал вероятную химическую атаку "никакой" с военной точки зрения. Арестович отметил, что она была эффективной только в Первую мировую войну, поскольку никто не знал, как с ней бороться.

Отметим, "ядерные" угрозы со стороны России усилились после заметных провалов россиян в боевых действиях против Украины.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, допускающей применение ядерного оружия если государство окажется под угрозой существования.

А несколько дней назад российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовность России применить оружие массового поражения, если ее "спровоцирует НАТО".

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