Захват Северодонецка и Лисичанска - это последний оперативный успех российских оккупантов.
Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Так как резервы заканчиваются, а оперативные провалы надвигаются, они перебрасывают резервы с ключевых направлений. Для обороны захваченных рубежей. Это и приближает раскрытие стратегического провала", - отметил он.
По его словам, пока идёт хоть какое-то наступление, фраза "цели операции будут достигнуты" не лопается как мыльный пузырь: "Это даёт ложную надежду на какой-то успех, а цели "операции" можно подгонять под эти надежды".
Арестович считает, что Путин направил армию в Украину, чтобы воссоздать Советский Союз.
"Масштабами и методами, которыми обладал и применял Советский Союз. Нюанс состоит в том, что у него нет ресурсов, которые бы обеспечили эти масштабы и методы. Современная РФ и близко ими не обладает", - подытожил советник главы Офиса президента.
Ранее в Генеральном штабе сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины успешно отразили несколько вражеских штурмов на разных направлениях.
Также сообщалось, что российские оккупанты создают условия для наступления на Северск и Соледар.
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