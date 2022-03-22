Он отмечает, что "мы – цивилизация, которая ведет борьбу с варварами".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович и по совместительству главный "успокоитель" украинцев призвал не дегуманизировать врага.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале офиса.

"Хочу к вам обратиться с просьбой: не надо дегуманизировать врага. Призывы к издевательствам над пленными, ударам или уничтожению гражданского населения Российской Федерации и стран, которые ее поддерживают, в частности Беларуси, недопустимы", – сказал он.

Военный спикер ОП напомнил, что мы остаемся европейской страной с европейской армией.

"И мы с вами не варвары. Мы – цивилизация, которая ведет войну с варварами", – добавил Арестович.

Вооруженные силы Украины уже почти месяц отбиваются от российских оккупантов. И делают это эффективно. Враг растерян, ведь он не ожидал такого сопротивления от украинского народа.

Потери российских оккупационных сил в живой силе за время войны уже составляют около 15,3 тыс. человек. Также с 24 февраля украинскими военными сбито 99 самолетов и 123 вертолета.

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