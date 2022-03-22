Также с 24 февраля украинскими военными сбито 99 самолетов и 123 вертолета.

Потери российских оккупационных сил в живой силе за время войны уже составляют около 15,3 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 марта личного состава - около 15,3 тыс. лиц.

Также с начала войны оккупанты лишились 509 танков, 1 тыс. 556 боевых бронированных машин, 252 артиллерийских систем, 80 реактивных систем залпового огня, 45 средств ПВО, 99 самолетов, 123 вертолетов, 1 тыс. единиц автомобильной техники, 3 единицы кораблей/катеров, 70 цистерн с ГСМ, 35 БПЛА оперативно-тактического уровня и 15 единиц спецтехники.

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