Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 марта личного состава - около 15,3 тыс. лиц / facebook.com / GeneralStaff.ua
Потери российских оккупационных сил в живой силе за время войны уже составляют около 15,3 тыс. человек.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 марта личного состава - около 15,3 тыс. лиц.
Также с начала войны оккупанты лишились 509 танков, 1 тыс. 556 боевых бронированных машин, 252 артиллерийских систем, 80 реактивных систем залпового огня, 45 средств ПВО, 99 самолетов, 123 вертолетов, 1 тыс. единиц автомобильной техники, 3 единицы кораблей/катеров, 70 цистерн с ГСМ, 35 БПЛА оперативно-тактического уровня и 15 единиц спецтехники.
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