По словам советника руководителя ОП, "элитная" российская первая танковая армия "похоронена возле Сум и Харькова".

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявляет, что "поиск виновных" в российской армии будет обезглавливать ее еще больше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

На вопрос, будет ли в ближайшие дни меняться военная ситуация по линии фронта и по тем направлениям, где оккупант сейчас остановлен, Арестович ответил: "Я не думаю, что изменятся за выходные или даже в ближайшие 5-7 суток основные направления. Потому что они определились с направлениями. Вчера даже было официальное сообщение Министерства обороны Российской Федерации, которые сказали: "Да мы с самого начала и не собирались брать никакие города. Мы просто чтобы ОРДЛО спасти" и так далее. То есть зайчики через месяц признали, что они провалили полностью свою кампанию и даже формально декларируемых целей ни одной не достигли".

Также на вопрос о возможном устранении или наказании российского военного командования из-за этого, советник руководителя ОП отметил, что это "формальные признаки того, что они сами признают, что они провалились".

"Снятие командиров, которые провалились, но имеют определенный опыт, и постановка на командование тех людей, которые такого опыта не имеют, - это ослабление позиции врага. По предварительным данным, у Шойгу инфаркт - надо проверять, конечно. Наверняка известно, что сняли командующего 6-й армии и якобы 1-й танковой армии", - отметил Арестович.

Он добавил, что первая танковая армия - "это как раз Сумы, Харьков, это одно из основных направлений, которому уделялось огромное внимание".

"Первая танковая армия - это Подмосковье - ударное и главное, и элитное соединение российских вооруженных сил - самое лучшее, которое считалось. Все оно похоронено возле Сум и Харькова. Фактически прекратило существование. Там остатки и недобитки", - констатировал советник руководителя ОП.

Так, он подчеркнул, что устранение людей и поиск виновных, снятие командиров, которые имеют опыт, - это "еще больше ослабляет их позиции".

"То есть в российской армии, в российском военно-политическом руководстве российское руководство начало искать виновных. И этот поиск виновных будет обезглавливать их армию еще больше", - подчеркнул Арестович.

Он также отметил, что в России есть большие проблемы с военными резервами. "То, что они формируют, и то, что они собирают, - это часто люди, которые имеют уголовное производство. И им обещают снятие производства за то, что они пойдут воевать в Украину", - сказал Арестович.

В то же время он выразил мнение, что Россия еще попытается ориентировочно в начале апреля "нагнать стадо" в Украину, у которого будут проблемы с боеспособностью.

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