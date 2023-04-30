Андрей Линейчук дважды был ранен и дважды возвращался на фронт.

Легендарный украинский военный, боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Андрей "Кельт" Линейчук погиб в бою, сообщили на странице бригады в Facebook. Он отличился тем, что стал самым результативным зенитчиком Вооруженных Сил Украины и сбил рекордное количество вражеских "птичек".

"Во время ожесточенных боев с российскими оккупантами Андрей дважды был ранен и каждый раз не мог дождаться, когда закончится лечение, чтобы вернуться к побратимам. К сожалению, во время очередного вражеского обстрела он погиб. ... В боях за Украину мы потеряли побратима и настоящего Аса! Однако дело его будет еще долго жить! Его воспитанники будут так же охранять небо и уничтожать вражеские воздушные цели!", – говорится в сообщении бригады.

Побратим погибшего воина Александр рассказал, что "Кельт" был настойчивым и ответственным – с него брали пример.

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"Андрея нам будет не хватать. Он стал нам братом. Его настойчивость и ответственность были для нас примером, а чувство юмора – утешением во время боевых выходов. Мы обязательно отомстим за смерть Андрея", – говорит Александр.

О гибели военного также сообщил Полесский университет, в котором он учился.

"На войне погиб выпускник факультета лесного хозяйства и экологии Полесского национального университета, наша гордость Андрей Линейчук. Выражаем искренние соболезнования близким и родным Героя. Светлая память о настоящем патриоте, который отдал свою жизнь за Украину, ее лучшую судьбу, навеки останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Что известно об Андрее Линейчуке (позывной Кельт)

25-летний Андрея Линейчука родом с Любарщины (Житомирская область). Он получил образование по направлению "лесничество" в Полесском университете и сразу после этого – как и планировал со школьных лет – стал в ряды ВСУ. Летом 2020 года "Кельт" подписал контракт с 95-й бригадой ДШВ. Полномасштабное вторжение россиян встретил в Донецкой области, под Горловкой – на позициях ЗРК "Стрела", в расчете которой тогда работал.

Воин навсегда вписал свое имя в военную историю не только Украины, но и Великобритании. В Украине он отличился как зенитчик, сбивший наибольшее количество средств воздушного нападения противника. На его счету – 16 вражеских "Орланов", 1 Zala, боевой вертолет Ка-52. За выдающиеся успехи в мае 2022 года он был награжден орденом "За мужество". Помимо этого, он был первым воином, осуществившим боевое применение британского переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet (модификация Starstreak).

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