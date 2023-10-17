Власти Российской Федерации пытаются вести подковерные переговоры по Украине. Кремль шантажирует массированными ударами по объектам инфраструктуры.
"Никакой тайны нет. Посмотрите на попытки Турции постоянно выступить посредником, посмотрите на публикации в The New York Times о том, что Бернс (директор ЦРУ – УНИАН) встречался с Нарышкиным (глава службы внешней разведки РФ – УНИАН). Это аналитика того, что есть в открытых источниках. Переговоры так или иначе идут, плюс постоянные заявления главы МАГАТЭ. В нашей прессе есть сообщения о переговорах относительно судьбы Запорожской АЭС", - рассказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в комментарии ТСН.
По его мнению, Москва пытается выторговать Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую области Украины, а также Крым, которые нужны, чтобы через лет 10 все поворить.
"Второе – я подозреваю, что нейтралитет Украины. Проблемы языка, церкви – это второстепенное, чтобы торговаться с более высокой горки", - отметил Арестович.
Кроме того, он не исключает, что россияне могут торговаться и за ограниченные вооруженные силы, а также снятие западных санкций.
"Они пытаются создать из зерновой сделки прецедент снятия санкций. Они пытаются показать, что у них есть действенный механизм, который приведет к силовому снятию ограничений", - подытожил он.
Переговоры по войне в Украине - последние новости
Одиозный глава МИД Венгрии Петер Сиярто встретился российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Москва "готова к мирным переговорам".
23 сенября стало известно, что британские официальные лица провели дипломатические дискуссии с ключевыми представителями Кремля относительно глобальной безопасности на фоне войны в Украине.