Отмечается, что россияне пытаются легализовать оккупацию украинских территорий.

Власти Российской Федерации пытаются вести подковерные переговоры по Украине. Кремль шантажирует массированными ударами по объектам инфраструктуры.

"Никакой тайны нет. Посмотрите на попытки Турции постоянно выступить посредником, посмотрите на публикации в The New York Times о том, что Бернс (директор ЦРУ – УНИАН) встречался с Нарышкиным (глава службы внешней разведки РФ – УНИАН). Это аналитика того, что есть в открытых источниках. Переговоры так или иначе идут, плюс постоянные заявления главы МАГАТЭ. В нашей прессе есть сообщения о переговорах относительно судьбы Запорожской АЭС", - рассказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в комментарии ТСН.

По его мнению, Москва пытается выторговать Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую области Украины, а также Крым, которые нужны, чтобы через лет 10 все поворить.

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"Второе – я подозреваю, что нейтралитет Украины. Проблемы языка, церкви – это второстепенное, чтобы торговаться с более высокой горки", - отметил Арестович.

Кроме того, он не исключает, что россияне могут торговаться и за ограниченные вооруженные силы, а также снятие западных санкций.

"Они пытаются создать из зерновой сделки прецедент снятия санкций. Они пытаются показать, что у них есть действенный механизм, который приведет к силовому снятию ограничений", - подытожил он.

Переговоры по войне в Украине - последние новости

Одиозный глава МИД Венгрии Петер Сиярто встретился российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Москва "готова к мирным переговорам".

23 сенября стало известно, что британские официальные лица провели дипломатические дискуссии с ключевыми представителями Кремля относительно глобальной безопасности на фоне войны в Украине.

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