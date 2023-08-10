Российская сторона убеждена, что имеет право безнаказанно убивать и параллельно говорить о прекращении огня, отметили в ОП.

Сейчас Украине "мирные переговоры" с Россией нельзя вести, поскольку РФ переговорный процесс нужен исключительно как маскировка, как способ втянуть Киев в многолетний процесс обсуждения, параллельно с которым враги продолжат нас "убивать политически и физически".

Противники будут искать в нашем государстве новых прихвостней, создавать лояльные к себе партии, а потом "вкладывать деньги в собственную милитаризацию, делать апгрейд армии, проводить дополнительную мобилизацию", рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 Каналу".

"Россия в таком виде, как сегодня, сможет существовать исключительно в формате бесконечной войны разных интенсивностей. Как только она проиграет, то исчезнет в таком политическом виде... они воюют с нами, не принимая во внимание территорию или государственность Украины, за право быть варварами. Поэтому с ними нельзя будет ни о чем договориться", - отметил он.

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По его словам, россияне "убеждены, что у них есть право безнаказанно убивать и параллельно говорить о прекращении огня".

"Соответственно, когда говорят о фиктивных "мирных переговорах", одновременно атакуя крылатыми и баллистическими ракетами, то абсолютно искренне верят, что это правильно. Они иррациональны. Так что вы не можете прийти на переговоры и сказать им, чтобы они условно прекратили обстреливать школы или больницы. Они не поймут, почему нет. Мол, мы же воюем с вами, имеем на это право", - отметил советник главы ОП.

Важные новости о переговорах с РФ - что надо знать

В начале полномасштабного вторжения России в Украину было несколько туров переговоров украинской и российской сторон в феврале - марте прошлого года. Киев предложил во время переговоров прекратить огонь, однако РФ отказалась это сделать.

В конце ноября 2022 года Владимир Зеленский говорил, что украинская сторона согласится на переговоры с представителями РФ только после выполнения ряда условий - восстановление территориальной целостности нашего государства, возмещения причиненных убытков, а также наказания всех причастных к военным преступлениям, совершенным на нашей земле.

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