Киеву необходимо вести переговоры со своими партнерами, отметили в Офисе президента.

В Европе поняли, что Украина не позволит РФ двигаться дальше, и теперь можно рассуждать о каких-то эфемерных материях.

Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире канала "FreeДом", комментируя заявление новоизбранного премьера Словакии Роберта Фицо о мирных переговорах с РФ.

"Сдесь два подвывода таких - первое, спокойно относимся к любым публичным дискуссионным заявлениям тех или иных представителей разных политических элит разных, разных национальных политических элит - они ориентируются на свой электорат, они ориентируются на свою внутреннюю политическую повестку", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что после 600 дней войны в Европе абсолютно точно понимают "Украина не позволит России куда-то идти".

"…мы с вами прекрасно понимаем, что если в начале войны все думали, что Россия быстро захватит Украину и потом будет угрожать… европейским странам…, то сейчас они четко понимают, что Украина никуда Россию уже не пропустит,… и дальше можно спокойно рассуждать о каких-то там эфемерных материях, ну и соответственно вести дискуссии, что важнее - кусок колбасы на столе сегодня с более высокой жирностью или сметаны с более высокой жирностью, ну, или гарантии того, что все-таки есть определенные глобальные правила, по которым все должны жить и строго их придерживаться", - поделился советник.

По его мнению, на это стоит реагировать спокойно. "…надо вести переговоры с нашими партнерами, у нас есть хорошая, выраженная проукраинская коалиция, куда входят многие европейские страны, в том числе они точно понимают, что нужно делать с точки зрения дальнейших событий и по линии фронта и в целом поддержки Украины, и соответственно они это будут продолжать делать…", - добавил Подоляк.

Переговоры Украина - Россия возможны или нет: что известно

Сообщалось, что в начале полномасштабной войны проходили переговоры между представителями Украины и России, но российская сторона на время переговоров даже отказалась от прекращения огня.

Позже Киев решил, что не будет вести с Москвой переговоров. Михаил Подоляк говорил, что с РФ нельзя вести переговоры о мире, поскольку они врагу нужны для того, чтобы втянуть украинскую сторону в многолетний процесс обсуждения и параллельно с этим убивать нас и физически, и политически.

В конце октября Роберт Фицо сделал резонансное заявление насчет мирных переговоров между Киевом и Москвой. "Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", - сказал словацкий премьер.

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