Украинские летчики сталкиваются с "гораздо более сложной угрозой", чем американские, отметила она.

Проблемы, с которыми сталкиваются украинские летчики ударных вертолетов на поле боя, гораздо сложнее тех, с которыми имели дело американские пилоты, констатировала бывший пилот Корпуса морской пехоты США Super Cobra Кайлинн Хантер, пишет Business Insider.

Отмечается, что украинские пилоты ударных вертолетов летают низко и быстро, перемещаясь по опасному полю боя, находясь под постоянной угрозой. Полет в такой ситуации может ограничить время реакции пилота и повлиять на его ситуационную осведомленность.

По словам Хантер, летчикам приходится принимать решения в режиме реального времени о том, как маневрировать. Для пилотов, летящих в таких условиях, любое неправильное движение может означать катастрофу.

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Как добавила Хантер, украинские пилоты сталкиваются с "гораздо более сложной угрозой", чем американские.

Она также отметила, что низкий и быстрый полет "скорее всего, обусловлен соображениями этой угрозы", поскольку это помогает избежать обнаружения противником и снижают риск быть сбитым.

Хантер также сказала, что пилоты должны учитывать, что угроза может исходить практически откуда угодно, будь то здание или укрепленная позиция. Это заставляет украинских пилотов быть сверхбдительными.

F-16 - приоритет для Украины

Напомним, в Воздушных силах ВСУ акцентировали, что приоритетом для Украины остаются многоцелевые истребители F-16, так как эти самолеты позволят установить преимущество в воздухе, в отличие от штурмовиков А-10:

"Позиция Воздушных сил по получению на вооружение западных самолетов неизменна: приоритетом является F-16, на которых сейчас учатся наши пилоты. Возможно, будет другой тип, но именно - многоцелевой самолет, способный работать по воздушным, наземным и надводным целям".

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