Авиация Сил обороны Украины за 28 января нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.
"Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.
В то же время российские войска нанесли шесть ракетных и два авиационных ударов, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили учебное заведение, жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура", - сообщили в Генштабе.
Потери России в Украине на 28 января - данные ВСУ
Напомним, общие боевые потери России в Украине в войне сейчас составляют 382 110 человек личного состава. За прошедшие сутки, 27 января, ВСУ ликвидировали еще 740 российских оккупантов.
Также Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла: танков ‒ 6280 (+9 за сутки); боевых бронированных машин ‒ 11671 (+19); артиллерийских систем – 9097 (+12); БПЛА оперативно-тактического уровня - 7041 (+4).