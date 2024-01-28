Общие боевые потери РФ в Украине предварительно составляют 382 110 человек личного состава.

Авиация Сил обороны Украины за 28 января нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

"Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

В то же время российские войска нанесли шесть ракетных и два авиационных ударов, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили учебное заведение, жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура", - сообщили в Генштабе.

Потери России в Украине на 28 января - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине в войне сейчас составляют 382 110 человек личного состава. За прошедшие сутки, 27 января, ВСУ ликвидировали еще 740 российских оккупантов.

Также Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла: танков ‒ 6280 (+9 за сутки); боевых бронированных машин ‒ 11671 (+19); артиллерийских систем – 9097 (+12); БПЛА оперативно-тактического уровня - 7041 (+4).

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