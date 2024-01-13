В Воздушных силах напомнили, что Украине нужны многоцелевые самолеты.

Приоритетом для Воздушных сил Украины остаются многоцелевые истребителей F-16. Эти самолеты позволят установить преимущество в воздухе, в отличие от штурмовиков А-10.

"Позиция Воздушных сил по получению на вооружение западных самолетов неизменна: приоритетом является F-16, на которых сейчас учатся наши пилоты. Возможно будет другой тип, но именно - многоцелевой самолет, способный работать по воздушным, наземным и надводным целям. Поэтому F-16 является многофункциональным и может выполнять ряд этих функций с широким спектром вооружения", - рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

По его словам, самолет А-10 способен поддерживать огнем наземные войска, то есть наносить удары по позициям противника. В тоже время он напомнил, что эти штурмовики дороже в обслуживании, чем истребители F-16.

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"Платформа А-10 будет слишком обременительной для авиации Воздушных сил, у нас просто не хватит ресурсов для освоения этого самолета как материальных, так и человеческих", - отметил Игнат.

При этом он указал, что у ВСУ есть самолеты штурмовой авиации, это - Су-25 и вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также есть два типа истребителей МиГ-29, Су-27, бомбардировщик Су-24М и транспортная авиация.

Офицер объяснил, что использование штурмовой авиации ограничено из-за средств ПВО противника на передней линии фронта и его преимущества в воздухе.

Игнат указал, что предпосылкой успеха является - преимущество в воздухе, которое обеспечат как самолет F-16, так и зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия.

"И после этого становится возможным эффективное применение штурмовой авиации по назначению для поддержки наземных войск, а также и боевых вертолетов, в том числе и западного образца, которые очень хотят получить наши собратья из армейской авиации (речь об Apache, Black Hawk и т.д.)", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Штурмовики A-10 и вертолеты AH-64 Apache для Украины

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал США поставить Украине для поддержки пехоты американские штурмовики A-10 и вертолеты разных серий.

Также Украина попросила союзников ускорить поставки артиллерийских боеприпасов, на нехватку которых жалуются некоторые подразделения. В то время как беспилотники все больше влияют на поле боя, артиллерия является основой для обеих армий, и Украине приходится балансировать и использовать снаряды разного калибра в зависимости от имеющихся запасов.

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