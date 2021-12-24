Предлогом для новой агрессии может стать несогласие НАТО с требованиями Кремля, говорит Стивен Пайфер.

В России понимают, что предлагают США и НАТО соглашения, которые во многом для Запада неприемлемы. Отказ от них может стать новым предлогом для РФ вторгнуться в Украину.

Такое мнение высказал "РБК-Украина" бывший посол США в Украине, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Стивен Пайфер.

Дипломат объясняет, что более серьезный вопрос вообще в том, готов ли Кремль к переговорам. По его словам, публикация проектов соглашений почти сразу после их передачи западным партнерам серьезного подхода не предполагает.

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"Меня беспокоит то, что Кремль намеревается и хочет, чтобы Запад отказался от договоренностей, чтобы создать еще один предлог для нападения на Украину. Это будет трагедией для Украины, но также будет трагедией для родственников российских солдат, которые в конечном итоге будут убиты в Украине", - говорит он.

Требования России к НАТО и реакция на них

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 декабря, на сайте МИД России появился перечень требований Кремля в отношении Вашингтона и Альянса, в которых говорилось, в частности, о гарантиях неразмещения военных баз на территориях постсоветских стран, в том числе невступление в НАТО Украины. Кроме того, Москва требует, чтобы Альянс отказался предоставлять своим союзникам из Восточной Европы военное подкрепление.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что США никаких решений без Европы принимать не будет.

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантий невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск у Украины, что негативно восприняли страны восточного фланга Альянса.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.