Главарь "ЧВК Вагнер групп" Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед "вагнеровцами" и рассказал, что последние временно будут находиться в этой стране и сделают из беларусов "вторую армию в мире", а потом - либо в Африку, либо вероятное и возвращение на войну в Украине.

По состоянию на сегодня в Беларусь прибыло семь колонн "вагнеровцев", суммарно это до 3 тысяч человек. О так называемом качественном их составе говорить трудно, поскольку он будет зависеть от тех задач, которые будут ставиться перед этими подразделениями.

Учитывая, что в 2021-2022 годах мы видели в Беларуси гораздо более крупные военные российские контингенты - на "учениях" - говорить о такого рода угрозе для Украины не стоит. Их численности маловато, чтобы нападать на Украину в военных порядках. Но достаточно ли, чтобы из их количества сформировать несколько диверсионно-разведывательных групп и забросить на территорию Украины? Я не очень в это верю, но исключать не можем.

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Так же их могут в какой-то момент переодеть и поставить за мигрантами, которые могут прорываться через беларускую границу в Европу. То есть, отправить мигрантов как "таран", а с ними будут идти "вагнеровцы", чтобы делать ущерб уже в ЕС. Президенты Литвы и Латвии уже сделали соответствующие заявления насчет такой угрозы, поскольку это создает опасность для их стран.

Что же касается передачи "боевого опыта" беларусам... на днях по беларускому телевидению показали, что "вагнеровцы" тренируют там территориальную оборону. При этом, занимались этим несколько инструкторов. То есть, это картинка для отвлечения внимания. Мол, что "ЧВК Вагнер групп " делает в Беларуси? - Проводит тренировки.

...их ("вагнеровцев" - Ред.) могут в какой-то момент переодеть и поставить за мигрантами, которые могут прорываться через беларускую границу в Европу

Однако тут надо обратить внимание, что, если уж говорить о "боевом опыте", почему "вагнеровцы" тренируют территориальную оборону, а не регулярные войска? То есть, речи о специальной подготовке нет. Они ничего такого не делают. Или, если делают, то это не афишируется. Тренировка беларуской теробороны выглядит как пыль, туман, закрывающий истинные намерения.

Конечно, во всей этой истории Лукашенко старается максимально воспользоваться ситуацией. Но вряд ли он заказывает музыку. Стоит помнить: если Кремлю будет выгодно защитить Лукашенко, они могут сделать это силами "вагнеровцев" - взять под охрану его лично и его ближайшее окружение, или какие-то критические объекты. Но, если Кремль даст команду уничтожить Лукашенко или его команду, "вагнеры" сделают это вне всяких сомнений. Поскольку они не имеют никаких законодательных обязательств или ограничений. Кроме того, за такие вещи им хорошо платят. При этом, до "мятежа" они напрямую финансировались Кремлем. Да и после него мы не увидели ничего критического для "вагнеров". Мало того, что их не уничтожили, некоторые пригожинские фирмы уже возобновили контракты в России. То есть, своим снова дают заработать.

Важно понимать, что, хотя "ЧВК Вагнер групп" не является частью вооруженных сил РФ, все равно это гибридный инструмент Кремля. То есть, как бы они ни ссорились между собой, все равно они - солдаты "русского мира". Недооценивать их опасность и их активность нельзя.

Ярослав Черногор, директор программы российских и беларуских студий аналитического центра "Украинская призма"