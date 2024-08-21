В России сбивали десятки дронов в разных регионах.

В ночь на 21 августа атаки беспилотников и ракет зафиксировали минимум в пяти регионах России.

Как пишет в Теlegram мэр Москвы Сергей Собянин, ПВО сбила десять "вражеских" беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в направлении российской столицы. Собянин назвал эту атаку одной из самых масштабных "за все время".

Кроме того, БПЛА зафиксировали над Брянской и Тульской областями РФ. Губернатор Брянщины Александр Богомаз заявил об уничтожении 23 дронов. На сайте министерства по региональной безопасности указано о сбитии двух беспилотников над Тульской областью.

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Между тем глава Ростовской области Василий Голубев пишет о ракетной атаке - на западе региона якобы сбили одну цель.

Над Белгородом и Белгородским районом также работала система ПВО. "Сбито несколько воздушных целей", отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Во всех случаях россияне утверждали, что нет ни жертв, ни разрушений.

Атаки дронов на РФ

В начале июля Служба безопасности Украины и Главное управление разведки провели успешную операцию по поражению аэродрома, нефтеперерабатывающего завода и электроподстанции в трех областях Российской Федерации.

В ночь на 22 июля был атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края.

На днях в Российской Федерации беспилотные летательные аппараты атаковали железнодорожный мост.

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