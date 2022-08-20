По словам военного эксперта, открыто ударить по беларуским аэродромам Украина не может "по политическим соображениям".

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Украина не может ударить по беларускому военному аэродрому в Зябровке.

Свое мнение по этому поводу он высказал в YouTube.

"Особенность нанесения удара по Беларуси состоит в том, что у нас с Беларусью даже не разорваны дипломатические отношения на сегодняшний день. Если мы ударим по Беларуси, нас могут обвинить в агрессивности в отношении Республики Беларусь. Поэтому я думаю, что это политическое решение, и оно продиктовано не только нашим политическим руководством, но, скорее всего, продиктовано и нашими странами-партнерами, – считает эксперт. – Официально открытого удара по Зябровке мы нанести не можем по политическим соображениям".

Вместе с тем, по мнению Жданова, на аэродроме в Зябровке могут произойти новые "несчастные случаи".

"Вполне возможно, что может быть нарушение мер пожарной безопасности, как, кстати, уже было в Зябровке… В конечном итоге они сказали, что взорвался танк… Но местные жители говорят, что хлопков было восемь… Думаю, что вполне возможно, что такие "несчастные случаи" в Зябровке могут произойти", – добавил эксперт.

Взрывы и "вспышки" на аэродроме "Зябровка"

Напомним, ночью 11 августа мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны "вспышки" на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области.

Утверждалось, что на военном объекте было не менее 8 "вспышек".

Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки – неизвестно.

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