По словам военного, сейчас легче отражать российские штурмы.

Российские оккупанты изменили штурмовую тактику на линии фронта. Теперь они работают малыми группами параллельно с очень плотным артиллерийским обстрелом. Вероятно, человеческий ресурс исчерпан, что и заставило искать новые подходы.

Об этом в интервью ТСН рассказал командир одного из подразделений 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Малый". Военный пояснил, что ранее наступательные действия оккупантов делились на "мясные" штурмы, когда человеческие волны не заканчивались, и тактически продуманные штурмы, когда заходила одна-две малые группы и защитникам приходилось с ними нормально "кусаться".

"Сейчас уже нет таких огромных человеческих волн, они прекратились. Может, личный состав закончился или изменили полностью тактику – начали беречь живую силу", – отметил военный.

Командир штурмовиков признался, что воевать стало немного легче, потому что действия захватчиков стали тактическими и более предсказуемыми. За полтора года полномасштабной войны россияне адаптируются и совершенствуются к боям.

"Начали использовать опыт из предыдущих военных конфликтов-сирийскую, грузинскую войну. Они перетруждают это непосредственно под наш регион, нашу территорию", – пояснил "Малый".

Война в Украине - последние новости с фронта

Силы обороны Украины устойчиво держат оборону в районе Авдеевки и закрепляются на новых рубежах возле Бахмута. За прошедшие сутки произошло более 80 боестолкновений.

Кроме того, авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.

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