В частности, уничтожены вражеские зенитно-ракетный комплекс и артиллерийское средство.

В Вооруженных силах Украины отчитались об ударах по позициям российских захватчиков за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один - по зенитно-ракетному комплексу противника", - говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Также, подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.

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При этом, враг в целом нанес семь ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В частности, авиационным ударам подверглись: Серебрянское лесничество Луганской области; Белая Гора, Катериновка, Бердичи, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Республиканец, Красный Маяк, Берислав, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Никольское, Надднепрянское Херсонской области; Очаков Николаевской области.

"Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", - сказано в сводке.

Атака на Крым - последние новости

В субботу, 4 ноября, во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Впоследствии появилась информация о задымлении в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. "Дымило" и у Крымского моста.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя атаку, отмечал, что, вероятно, был поврежден один из российских кораблей. По его словам, это судно еще даже не принимало никакого участия в боевых действиях, а лишь проходило какие-то испытания.

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