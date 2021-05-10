По состоянию на утро 10 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В течение воскресенья, 9 мая, штаб зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке в Facebook.

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Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди защитников нет.

Во время плановых полетов БПЛА миссии над временно оккупированными территориями ОРДЛО произошло глушение GPS-сигнала: Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый Луч.

Возле населенных пунктов Железное и Калиновое наблюдатели миссии, в результате глушения сигнала, не смогли поднять в воздух БПЛА.

"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на прописанных Минскими договоренностями позициях и неукоснительно соблюдают обязательства, относительно режима прекращения огня", – говорится в сводке.

По состоянию на 7:00, 10 мая, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Троицкое: противник открыл огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

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Автор: Яна Ставская