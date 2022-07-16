Только 30% ракетных ударов приходятся на военные объекты.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину Россия направляет 70% своих ракетных ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире телемарафона.

По словам спикера только 30% ракетных ударов приходятся на военные объекты.

"Россияне говорят, что поражают военные объекты. По статистике, только 30% ударов приходятся на военные объекты, остальные 70% россияне сознательно бьют по мирным городам", — заявил он.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Тем не менее враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

Рано утром 16 июля враг ударил по Одессе.

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