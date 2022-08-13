Под вражеским огнем оказались природоохранные территории.

Российские оккупанты утром снова начали бить по приграничью Сумской области из минометов и артиллерии.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, ночь в области прошла тихо. Однако утром начались обстрелы.

"Утром россияне начали бить по Шосткинскому району: с пол-девятого - из минометов и артиллерии. Под вражеским огнем оказались природоохранные территории", - отметил председатель ОВА.

Живицкий пообещал сообщить подробности позже.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ терпит неудачу в формировании добробатов для участия в войне против Украины. Плохо обученных добровольцев бросают сразу на фронт.

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