Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 216 взрывов на Донбассе

03:14, 14 февраля 2018
Война
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В Луганской области наблюдатели зафиксировали нарушения в Кряковке и Первомайске / фото УНИАН

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 11 февраля по 19:30 12 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. В то же время, миссия зафиксировала больше взрывов (около 210 взрывов против около 170)», - отметили в СММ.

В частности, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали нарушения у Донецкой фильтровальной станции, Майорска, Широкино, Светлодарска, Ясиноватой, Авдеевки и Железного.

«В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 6 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (два взрыва)», - говорится в отчете.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали нарушения в Кряковке и Первомайске.

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Теги: #миссия ОБСЕ#СММ ОБСЕ#взрывы на Донбассе