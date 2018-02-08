Появились подробности взрыва в Красногоровке: трехлетнюю девочку врачи оперировали до ночи (видео)

Она потеряла палец и получила серьезные ранения внутренних органов.

Трехлетней Софийке, пострадавшей в результате взрыва в прифронтовой Красногоровке, спасают в Днепре. Врачи уже сделали операцию, которая продолжалась до поздней ночи.

Девочка потеряла палец и получила серьезные ранения внутренних органов, говорится в сюжете ТСН.

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Все произошло, когда трое детей нашли на улице железки и начали разбирать его дома. В конце концов произошел взрыв. 9-летнего мальчика, который потерял несколько пальцев и получил травмы внутренних органов, прооперировали на Донетчине, его 14-летняя сестренка получила легкие ранения - в момент взрыва она сидела спиной к малышам.

Напомним, в Красногоровке трое детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Во время взрыва родители малышей находились в соседней комнате, где употребляли алкогольные напитки.

Полиция возбудила уголовное производство по факту травмирования детей.