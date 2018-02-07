Трое детей ранены в результате взрыва на Донетчине

Страшное происшествие произошло накануне вечером, около 21 часа.

Трое детей в возрасте 14, 9 и 3 лет получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский на своей странице в соцсети.

Читайте такжеОбстрел Новолуганского: есть вероятность второго удара боевиков по поселку, четыре человека раненыПо его словам, страшное происшествие произошло вчера вечером, около 21 часа, в Красногоровке. Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, старшая девушка сидела спиной к малышам.

«Как доложила мне заместитель председателя Марьинской РГА Татьяна Збуцкая, когда предмет взорвался, старшая девочка отделалась относительно легкими осколочными ранениями грудной клетки, ягодиц и голени. Дети же получил тяжкие повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы», - написал Жебривский.

Он сообщил, что сейчас все трое детей находятся в больнице. Они обеспечены всем необходимым лечением. Младшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга - соответствующий специалист прибыл из Днепра.

«Дал поручение правоохранительным органам как можно скорее разобраться в причинах трагедии и принять меры, чтобы в дальнейшем обезопасить детей от подобных случаев», - добавил председатель Донецкой ВГА.