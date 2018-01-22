Один из обмененных боевиков рассказал, как террористы хотели на него "повесить" двойное убийство (видео)

В Минске продолжаются переговоры относительно нового этапа обмена пленными, который может состояться в феврале или марте текущего года. Перед обменом, который состоялся в декабре прошлого года, журналисты пообщались с одним из обмененных боевиков.

Андрей Засоба по прозвищу "Ильич" - бывший шахтер. Стаж работы – 22 года. Житель Горловки. Летом 2014-го года он пошел воевать против украинской армии, по его словам, от безысходности и безденежья, передает ТСН.

Попал в минометный расчет – третьим номером. Осенью 2017 года между боевиками его подразделения возникла ссора, которая закончилась смертью двух из них. Убегая от конфликтной ситуации, "Ильич" вышел к украинским позициям.

"Нам сказали закрыться и не выходить из спального помещения. По звуку я определил, как последовало два удара прикладом автомата. Старшего они "завалили" и решили избирать себе нового командира, потому что тот им не нравился", - рассказал он.

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По его словам, ночью террористы никуда не выпускали, не давали ни общаться, ни позвонить, ничего. На утро, когда "Ильич" вышел оттуда, ему сказали налить себе чая и думать, что делать.

Я им – а что случилось? Они – твой сапог уже под креслом лежит, бил его ты, ты здесь замешан. Я спросил где "Пожарник", сказали – можешь не искать, его уже нет. Они выбрали себе старшего, решили выдвинуть условия, выставить оборону и требовать смены власти во взводе. Говорят – у тебя времени осталось мало, потому что уже утро. Вплоть до того, что и нас всех завалят, ибо "одним меньше, одним больше", - вспомнил произошедшее Засоба.

"Я вышел, хотел "туда" позвонить, но не получилось. И так вышел к украинскому блокпосту. Очевидно, там не чай был, чай с чем-то видимо. Немного начало крышу сносить. Где-то глубоко я понимал, что иду не туда, но шел все равно. И пришел, увидел по форме, автоматам, куда пришел. Говорю – зовите старшего. Ни сопротивления, ни объятий – ничего не было", - добавил он.

Мужчина рассказал, что когда он ушел, его не останавливали. Только по телефону сказали, если сейчас не вернется, убьют и все.

Как сообщал УНИАН, 21 января женщину, совершившую преступление против Украины, которую президент Петр Порошенко помиловал ради освобождения украинских заложников, передали террористам.