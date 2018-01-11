Боевики сегодня нарушали режим тишины на всех направлениях – штаб

С начала сегодняшних суток российско-оккупационные группировки на Донбассе 7 раз обстреляли позиции сил АТО, на Луганском направлении враг проявлял огневую активность в районе Светлодарской дуги.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО, размещенном на странице штаба в Facebook.

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«Соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок до сих пор нет. Противник продолжает срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении враг проявлял огневую активность в районе Светлодарской дуги. «Под обстрелами из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались наши позиции на подступах к Новолуганскому, а возле Луганского боевики применили 120-мм минометы. Вблизи Новозвановки незаконные вооруженные формирования нарушали режим тишины из крупнокалиберных пулеметов», - сообщили в штабе.

Кроме того, на Донецком направлении, в обеденную пору, захватчики из гранатометов обстреляли защитников Песков, а на Приазовье из 120-мм и 82-мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Широкино и Гнутово.

Всего с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 7 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины.